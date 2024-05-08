Taksici trafik olduğu için yolcusuna otobüse binmeyi teklif etti

Kaynak: Haber Merkezi
Taksici trafik olduğu için yolcusuna otobüse binmeyi teklif etti
Taksici, trafik yoğun olunca Beşiktaş'tan aldığı ve Kadıköy'e gitmek isteyen kadın yolcuya Çift Katlı otobüsü Önerdi.

Beşiktaş'ta bir kadın taksiye binerek Kadıköy Suadiye'ye gitmek istediğinde, taksici tarafından şaşırtıcı bir teklifle karşılaştı. Trafik yoğunluğunu bahane eden taksici, kadına "trafik var, çift katlıya binerek gitmeyi düşünebilirsin" ya da "yürüyerek git" şeklinde bir teklifte bulundu. Bu olay, kadının şaşkınlıkla karşıladığı bir durum olarak kaydedildi. Taksicinin bu teklifi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve insanlar arasında tartışma konusu oldu. Trafik yoğunluğu nedeniyle farklı çözümler öneren taksicinin teklifi, insanların günlük yaşantılarında karşılaştıkları ilginç ve komik olaylardan biri olarak akıllarda kaldı.

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