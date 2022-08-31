Simge Sağın'dan itiraf: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti

Ünlü şarkıcı Simge’nin bir radyo programında hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Simge, kariyerinin ilk yıllarında tanınan bir popçunun, önünü kesmeye çalıştığını açıkladı.

“SADECE BANA DEĞİL HERKESE YAPTI”

Simge, "Çok ünlü bir hanımefendi sanatçı, yıllarca önümü kesmeye çalıştı. Yapacağı her şeyi yaptı o dönem. Baktı ki olmuyor benimle yakın arkadaş oldu. Zaten sadece bana değil bunu herkese yapıyordu" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Ne Güzel' ile YouTube’da trendler listesine giren Simge, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etti.

Simge “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yaptı.