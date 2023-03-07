Sinameki bitkisi kabızlığa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Sinameki bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güçlü bir müshil etkisine sahip olan sinameki çayı, kabızlığı ortadan kaldırmasının yanı sıra, aynı zamanda iyi bir idrar söktürücü olduğu biliniyor. Ayrıca mide ülserine sebep olan bakterileri yok ederken, idrar yollarındaki mikropların ve mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olduğu vurgulandı.

SİNAMEKİ OTU NEDİR?

Sinameki, iki çenekli çiçekli bitki familyalarından baklagiller içinde sınıflanan Cassia cinsinin türlerini, bu türlerin meyvelerini ve bu türlerin bazılarından elde edilerek tıpta laksatif olarak kullanılan maddeyi ifade eder.

SİNAMEKİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Sinameki bitkisinin onlarca faydası bulunuyor. Her biri farklı yapılarda olan bu ot türü, vücudumuz için birbirinden farklı yararlar barındırıyor.

-Sinameki Otunun en fazla bilinen faydası, kabızlığa karşı iyi geliyor olmasıdır. Kabızlık giderici olan ot türü, bağırsaklardaki dışkının yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca çoğunluğu kabızlıktan kaynaklanan basur rahatsızlığına karşı kullanılabiliyor.

-Vücudun içerisinde bulunan iltihaplanmaya karşı faydalıdır. Cilt yüzeyinde oluşmuş yaralarda kullanıldığı zaman, iltihabı kurutucu özellikleri bulunur. Ancak iltihap

için sıklıkla kullanılması önerilmiyor.

-Sinameki Otunun içinde bulunan bileşenler, vücut içerisindeki parazitleri yok edici özelliklere sahiptir. Özellikle sindirim bölümünde parazit ve mikrop oluşumunu

giderici özelliklere sahiptir. Bağırsak kurtlarıyla savaşarak, onları vücuttan atılmasına destek olur.

-Ağrı kesici özellikleri de bulunur. Baş ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi sorunlarda Sinameki Otu kullanılarak rahatlama sağlanabilir.

-Cilt üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Sinameki Otu, cildin daha canlı ve parlak şekilde görünmesine yardımcı olur. Ayrıca cilt üzerinde meydana gelen leke, sivilce gibi durumlarda uzman tavsiyesiyle kullanılabilir.

-Sinameki Otunu ishal sorunu olan kişilerin kullanmaması öneriliyor. Kabızlığa karşı olan Sinemaki Otu, ishal durumunda kullanılırsa, kişinin hastaneye yatmasını gerektirebilecek enerji kaybına yol açabilir. Bu nedenle uzman görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır.

SİNAMEKİ OTU NASIL KULLANILIR?

Sinameki Otu, çay formunda daha çok tüketilen bitkidir. Bununla birlikte balla karıştırılarak tüketilebilir. Kullanılmadan önce uzmanlardan bilgi alınması gereken

Sinameki Otu aşırı tüketilmemelidir.

Hazırlanış

İlk olarak kurutulmuş Sinameki Otunu iki yemek kaşığı çıkararak kenara koyun.

Ardından 200 ml kadar suyu ocağa bırakıp kaynamasını bırakın, kaynadıktan hemen sonra, Sinameki Otunu içine atıp 1-2 dakika daha bekleyin, ocağı kapatın.

En az 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Çay formunda tüketebilirsiniz. Ancak tadını beğenmezseniz, üzerine 1 çay kaşığı bal ekleyerek iyice karıştırarak içebilirsiniz. Bu sayede yorgunluğunuzu üzerinizden atabilir, faydalarını görebilirsiniz.