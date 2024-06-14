'Ülkü Ocakları Özgür Özel'i engellemeye çalışacak'. Sinan Ateş davasında flaş iddia

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'Ülkü Ocakları Özgür Özel'i engellemeye çalışacak'. Sinan Ateş davasında flaş iddia

Gazeteci Yavuz Selim Demirdağ, Sinan Ateş davasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Demirağ, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş davasında Ülkü Ocakları’nın Ankara Adliyesi'nin etrafını saracağını, Özgür Özel'i engellemeye çalışacaklarını söyledi.

Gazeteci Yavuz Selim Demirdağ, 1 Temmuz tarihinde Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili görülecek davayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Demirağ, Halk TV'de katıldığı programda, Olcay Kılavuz'un, "Beni yakarsanız ben sizi de yakarım" dediğini ancak daha sonrasında bu mesajın yerine ulaştığını düşündüğü için cümlelerini geri aldığını ifade etti.

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"ÜLKÜ OCAKLARI 1 TEMMUZ'DA ÖZGÜR ÖZEL'İN ADLİYEYE GİRMESİNE İZİN VERMEYECEK"

Demirdağ, 1 Temmuz tarihinde Ülkü Ocakları'nın Ankara Adliyesi'nin etrafını binlerce kişiyle saracağını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in içeriye girmesine izin vermeyeceklerini iddia etti.

Demirdağ, yurdun birçok bölgesinden otobüs kaldırılacağını, ülkü ocaklarının gençlerini oraya yığmak için çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını, neden bir mahkemenin engellenmeye çalışıldığını anlayamadığını söyledi.

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Demirağ’ın canlı yayında söylediği ifadeler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine otururken MHP ve Ülkü Ocakları’ndan ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Sinan Ateş davasının ilk duruşmasında parti olarak hazır bulunacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayşe Ateş’le görüşmesinden sonra yaşanan bu gelişme, Bahçeli’nin MHP’yi Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden aklama girişimi olarak yorumlanmıştı.

OLCAY KILAVUZ'UN GÖREVDEN ALINMASI

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesinden sonra davanın iddianamesinde ismi geçmese de kamuoyunda cinayetle en çok ilişkilendirilen MHP’li Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alınmıştı.

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