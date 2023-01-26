Sinan Ateş cinayetinde Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Tolgahan Demirbaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.

MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ GÖZ ALTINA ALINMAMASI İÇİN DİRENMİŞTİ

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olan firari Eray Özyağcı'ya olayın ardından yardım ettiği belirlenen Tolgahan Demirbaş MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanmıştı.

Kılavuz'un Demirbaş'ın gözlatına alınmaması için polislere direnmiş, daha sonra gözaltına alınan Demirbaş ifadesi alınmadan serbest bırakılmıştı. Demirbaş, soruşturmaya yeni savcının atanmasının ardından tekrar gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.