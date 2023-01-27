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Sinan Ateş soruşturmasında avukat Serdar Öktem tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Serdar Öktem tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:49
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Sinan Ateş cinayetinden bir avukat tutuklandı

Sinan Ateş soruşturmasında avukat Serdar Öktem tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Serdar Öktem soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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1950
27.01.2023 10:15
Esas mhp yönetimin tutuklamak lazım, çünkü bu cinayeti azmettiren, organize eden onlar , hatta kapatmak lazım, hdp ye arkadaşlık etsin diye, birlikte volta atarlar !!!!  
 
Ali
27.01.2023 10:14
Bir koltuk uğruna ülkücü ve milliyetçi bir kardeşimizi öldüren koyun postu giymiş kurtlardan hesap sorma vakti geldi. Gör ki düşman mert değil bizleri üzen kahpe pusular.  
 
SAPERE AUDE
27.01.2023 10:02
Selcan Taşcı haberine atfen: Sayın AKŞENER namus şeref sözü verdi. Akşener açısından gerek yoktu. Karekteri sağlam. Diğer başkanlarda şeref namus sözü versin. Aykırı olan kaybeder.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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