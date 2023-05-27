Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede. İsmail Saymaz paylaştı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Aradan aylar geçti ve soruşturma devam ediyor. Halen 21 şüpheli tutuklu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sinan Ateş ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in aynı karede olduğu fotoğrafı köşesine taşıdı.

Saymaz, 2019'da çektirilen fotoğrafın, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in bir İstanbul ziyaretinde 'ülküdaşları ile Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafı' olduğunu belirtti.

Çep'in fotoğrafın çekildiği tarihlerde cinayetten arandığını belirten Saymaz, "Dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş bir İstanbul ziyaretinde ülküdaşları ile sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camii merdivenlerinde…" dedi.

"ÇEP FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ TARİHTE CİNAYETTEN ARANIYORDU"

Ateş'in yanında yardımcıları Aşkın Dinçer ve Aybars Köse yer aldığını belirten Saymaz "Diğer yanında eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktuna görünüyor. Hali hazırda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığını yapan Ömer Şanlı, Deniz Güzelay ve Kadir Ensar Ejder de aynı karede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Devamında Saymaz şunları dedi:

Bu fotoğrafı anlamlı kılan, kalabalığın arkasında ve en sağda duran siyah montlu ve sakallı kişinin varlığı. Bu kişinin fotoğraf çekildikten üç buçuk yıl sonra Sinan Ateş cinayetini azmettiren Doğukan Çep olduğu belirtiliyor. Çep, fotoğrafın çekildiği tarihte, İstanbul'da karıştığı cinayetten aranıyordu.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. Bunlardan biri de cinayetin azmettiricisi olduğu söylenen Doğukan Çep'ti.

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP ve bazı MHP'li siyasiler cinayetle ilişkilendirilmişti.