Sinan Ateş öldürüldüğünde emniyet müdürü yakın arkadaşıydı. Tolga Şardan ortaya çıkardı

T24 yazarı Tolga Şardan, Sinan Ateş’in öldürüldüğü dönemdeki Ankara Emniyet Müdürü ile yakın arkadaş olduğunu yazdı. Şardan, Söz konusu ayrıntının Ateş’i öldürenlerin gözünü nasıl kan bürüdüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Sinan Ateş öldürüldüğünde emniyet müdürü yakın arkadaşıydı. Tolga Şardan ortaya çıkardı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturma olayın basit bir silahlı saldırı olmadığını ortaya koyarken soruşturma kapsamında 23 kişi tutuklandı.

Suikastın arkasındaki organize yapı çözülmeye çalışılırken çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti. T24 yazarı Tolga Şardan, Ülkü Ocakları’nın eski Genel Sekreteri ile bir emniyet müdürü arasındaki akrabalık bağını yazdı. Şardan, Ateş’in Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı döneminde Genel Sekreter olan Çağrı Ömer Özdemir ile Ateş’in öldürüldüğü dönemde Ankara Emniyet Müdürü olan Servet Yılmaz’ın akraba olduğunu söyledi. Öte yandan Yılmaz’ın Sinan Ateş ile çok yakın olduğu belirtiliyor.

Tolga Şardan’ın “Sinan Ateş cinayeti soruşturması ne durumda?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kaderin garip tesadüfi mi demek gerekir doğrusu bilemiyorum; Ateş’in Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde genel sekreterliğini yürüten Çağrı Ömer Özdemir, Ateş’in öldürüldüğü dönemde görev başındaki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın akrabası.

Kaynaklarım, Özdemir ile Yılmaz’ın “kuzen” olduğunu aktardı. Ülkücü camiaya ve MHP Genel Merkezi’ne yakınlığıyla bilinen Yılmaz, aynı zamanda Ateş’i bire bir tanıyan isim. Kimi zaman Ateş’le uzun sabah yürüyüşleri yapacak kadar yakın olduğu biliniyor.

Böylesi yakınlıkların tesis edildiği ortamda, Ateş gibi kendi camiasında etkili bir isme yönelik silahlı saldırının gerçekleştirilmesini planlayanların gözünün nasıl döndüğünün açıklaması ne şekilde olabilir?"

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