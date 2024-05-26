Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den MHP’li Kılavuz hakkında çok konuşulacak iddia: Yönter ve Yalçın tarafından öldürülmekten korkuyor

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, dün Almanya'da saldırıya uğradı.

Soruşturma kapsamında ifade de veren Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 kişinin saldırısına uğradığını ve kafasında da biraz şişlik oluştuğunu duyurdu.

"KILAVUZ, CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN KİLİT İSİM"

Aynı gün akşam saatlerinde Halk TV’de canlı yayın konuğu olan Zengin, Ateş cinayeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zengin, cinayetin aydınlatılması için kilit isim olarak işaret ettiği ve ifadesine başvurulması gerektiğini söylediği MHP Mersin eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un, suikastın azmettiricisi olduğunu düşünmediğini belirtti.

"SEMİH YALÇIN VE İZZET ULVİ YÖNTER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR"

Zengin, Kılavuz'ın, MHP Genel Başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu iddia etti.

Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Olcay, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korkuyor. Olcay cinayetin kilit ismi. Aşağıda torbacılar var, tetikçiler var. Cinayetin anotomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider.”

"KENDİSİNE SIRANIN GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Zengin, kendisine yöneltilen, "Semih Yalçın öldürme talimatlarını veren kişi midir?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Bu çözülmüş bir cinayet. Bu cinayetin nasıl olduğunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Ellerinde bir ton mafya babası var. Bir şekilde birine mal ederler. Ama ben Olcay'ın korktuğunu yüzde yüz eminim. Günah çıkartmaya çalışıyor. Benim bir suçum, günahım yok diye çevresine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O, bu cinayet soruşturmasının yukarılara kadar gideceğini düşünmüyor, kendisine sıranın gelmeyeceğini düşünüyor.”