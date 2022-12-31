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Sinan Ateş suikastında yanlış gözaltı kararı

Türkiye’yi sarsan Sinan Ateş suikastının katil zanlısı olarak gözaltına alınan şahsın motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı ve cinayetle herhangi bir bağının tespit edilemediği ortaya çıktı

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:22
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Sinan Ateş'in katil zanlısı her yerde aranıyor

Sinan Ateş suikastında yanlış gözaltı kararı
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ateş'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Emrecan Ç.'nin cinayetle herhangi bir bağının olmadığı tespit edildi. Ç.'nin fotoğraflarını ve dosyasını paylaşan BirGün yazarı Timur Soykan, Twitter hesabından, "Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilmemiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz. Haberi kullanan sitelerinde düzeltmesini rica ediyorum." paylaşımını yaptı.

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Bence Iç hesaplaşma
31.12.2022 14:05
Kimse öldürmez gene kendi içlerine baksınlar bunların binlerce tetikçileri var Allah ailesine sabır versin  
 
Serkan
31.12.2022 13:11
Ayağa kalk Başbuğum, evlatların sahipsiz, evlatlarını öldürüyorlar.  
 
NEDEN?
31.12.2022 13:07
Başkentte, günortasında başından alçakça vurulup öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç.Dr.Sinan Ateş, MHP'de Ülkü Ocakları'nda ve camianın yayın organlarında haber bile olmuyor. NEDEN?  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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