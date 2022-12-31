Sinan Ateş suikastında yanlış gözaltı kararı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü.



Ateş'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Emrecan Ç.'nin cinayetle herhangi bir bağının olmadığı tespit edildi. Ç.'nin fotoğraflarını ve dosyasını paylaşan BirGün yazarı Timur Soykan, Twitter hesabından, "Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilmemiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz. Haberi kullanan sitelerinde düzeltmesini rica ediyorum." paylaşımını yaptı.





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