Sinan-Ayşe Ateş

1 Temmuz 2024 günü Sinan Ateş’in alçakça katledilmesinin yargılaması başlıyor.

30 Aralık 2022 tarihinde torbacı tetikçilere alçakça katlettirilen Sinan Ateş cinayeti ülke gündeminden nerede ise hiç düşmedi…

Bunun birçok nedeni var; akademisyen ünvanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olması, iyi bir eş ve aile babası olması toplumun ilgisini çekiyor.

Merhum Sinan Ateş ile ilgili çok ciddiye alınabilecek bir suçlama gündeme gelmedi. Bu sebeple kamuoyunun dikkatini bu cinayet daha çok çekti.

Nerede ise konu bütün siyasi partilerin gündeminde.

Eşine ve çocuklarına karşı sorumluluk almaktan çekinmeyen bir hanımın müthiş direncini; hiçbir tehdit, iftira kıramıyor…

Duruşma başlayıncaya kadar bu konu birçok kez daha tartışılacak. Duruşmalar esnasında yaşananları kamuoyunun dikkatle takip edeceği belli…

Bu cinayetin hukuki yönleri, delilleri, katilleri, azmettiricileri birçok hukukçu tarafından ele alınıp yeterince konuşuldu.

Bu cinayette en az konuşulan ne idi?

Baba Musa Ateş, anne Saniye Ateş, kardeş Selma Ateş kimdir?

Bengisu Ateş, Banuçiçek Ateş…

Bir ülkücü öldüğünde, yaralandığında, esir alındığında en az konuşulan hep ailesi olur!

9 arkadaşımız 12 Eylül yargılamalarında asılarak katledildi… Aileler kimin umurunda?

Bizler de cezaevlerinde bir davanın şuuru ile birçok şeye sabır edip, çile doldururken; ailelerimiz ile birlikte yapayalnız kalmıştık…

Bir elin parmakları kadar dostluklara tutunarak bir ömür sürdürdük.

Hiçbir ayrılık, acı bizi yıldıramaz. Yeter ki namert pususuna dost bildiğinin eli değmesin!

Ne canlar gitti, nice hatıralar var hüznü kalbimizde acı ile yaşayan…

Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini ezberlemeyen ülkücü yok gibidir!

“Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden

Senin de destanını okuyalım ezberden

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden”…

Türk Milleti’nin şerefli birer mensubu olarak, milletimiz için istediğimiz her şey “ailelerimiz” için istediğimiz; HER ŞEYDİR.

Yetiştiği aileyi/toplumu, mensubu olduğu ülkeyi/milleti onurlandırmak için yaşanılan hayatı, hiçbir kimse ve kurum bir güç için devşiremez.

Yüzlerce kamera takibinde işlenen bu cinayeti örtmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

Geciktirdiğiniz, yok etmeye çalıştığınız, kendi gücünüz için yok saydığınız vicdan “bu milletin vicdanıdır”.

Güç vehmederek bükmeye çalıştığınız şey “bu milletin bileğidir”…

Ülkücüler mensubu olmaktan şeref duydukları Türk Milleti güçlü olsun diye “ÜLKÜCÜ OLMUŞLARDIR”.

Alçakça öldürülen Sinan Ateş’in ailesini hedef alarak paylaşım yapanlar; özgürlüklerini, canlarını bedel yapıp tarihe şerefle adını yazdıran kutsal bir ocağı, bir maziyi kirletmekten vazgeçmeli!..

Adalet devletin gücüdür. “Adalet devletin dinidir”…

Sayın Ayşe Ateş kamuoyu önünde bir cinayet ile hesaplaşan önemli bir rol model olmuştur.

Son olarak şunu ifade etmek de isterim; Cumhur İttifakı’na atıf yaparak bu cinayetin irdelenmesini hiç doğru bulmuyorum.

Öncelikle bu alçak cinayet karşısında Sayın Cumhurbaşkanı, müştekileri (eşi ve çocuklarını) makamında kabul ederek, suça karşı tavrı net olarak ortaya çıkartmıştır.

Cumhur İttifakı ülkenin geldiği noktanın mimarıdır! Bunun sonuçları tam olarak ortaya çıkmadan ne Sayın Erdoğan, ne Sayın Bahçeli isteseler de bu ittifakı bozamazlar!..

