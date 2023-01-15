Sinan Engin golcü transferini açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından olan yorumcu Sinan Engin, transferle ilgili açıklama yaptı.

Engin, Beyaz TV'de ekrana gelen programda Brezilyalı ünlü golcü Hulk'un Türkiye'ye geleceğini iddia etti.

Engin, "Transfer biti. Hulk geliyor. Adana Demirspor anlaşmayı sağladı" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un uzun süredir Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu.

Şu anda Brezilya'nın Atletico Miniero takımında forma giyen Hulk, kariyerinde Porto, Zenit ve Shanghai takımlarında da oynamıştı. 36 yaşındaki Hulk 687 resmi maçta 369 gol attı.