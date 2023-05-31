Sinan Oğan açıkladı AKP yalanladı. Konu yine sığınmacılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan'a sosyal medyadan tepkiler yağmaya devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı.

SİNAN OĞAN'A AKP'DEN YALANLAMA

AK Parti ile görüşmesinde “Sığınmacıların geri gönderilmesi için takvim yapılmasının konuşulduğunu” belirten Oğan’ın açıklamasına AK Partili eski milletvekili Yasin Aktay’dan yalanlama geldi. Aktay, “Takvim falan yok” ifadelerini kullandı.

"SIĞINMACILARIN GÖNDERİLECEĞİ TAKVİM HAZIR"

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı.

Oğan, AKP ve Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde “Sığınmacıların kendi ülkelerine geri gönderilmeleri için bir takvimin yapılması konuşuldu” derken, seçimin sona ermesinin ardından AKP’li Yasin Aktay, Sinan Oğan'ı yalanladı.

“TAKVİM FALAN YOK”

Turkish News Portal’a konuşan 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, “Sığınmacıların gönderilmesi için takvim falan yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan zaten neredeyse 2-3 yıldır Suriye’de gönüllü olarak gitmesi için şartlar oluşturuyor. Şehirler oluşturuluyor” dedi.