Ümit Özdağ’dan Yasin Aktay’a yanıt: Türkiye, Yasin Aktay’ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki, sığınmacıları getirsin

Sığınmacılar hakkında ‘gerekirse Suriyeliler Türkiye’ye sadık hale getirilir’ diyen Yasin Aktay’a Ümit Özdağ katıldığı programda sert bir yanıt verdi.

Ümit Özdağ’dan Yasin Aktay’a yanıt: Türkiye, Yasin Aktay’ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki, sığınmacıları getirsin

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’ye milyonlarca sığınmacının dolmasına neden oldu.

''BUNLAR TÜRKİYE’YE SADIK BİR KİTLE HALİNE GELİR''

Suriyelilerin Türkiye’deki varlık tartışmaları devam ederken AKP’li eski milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Aktay, Turkish News Portal’a verdiği röportajda, "20 yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceği konusunda Ümit Özdağ'ın kafası algılayamaz bunu.

Bu iş biraz da sosyolojik bir iştir. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür. Gerekirse bunlar Türkiye'nin parçası haline getirilir, Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık bir kitle haline gelir'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE YASİN AKTAY'I SADIK HALE GETİREMEDİ Kİ SIĞINMACILARI GETİRSİN''

Yasin Aktay’ın söylediklerine karşı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Flash Haber Tv’de katıldığı bir programda cevap verdi.

Özdağ, "Türkiye, Yasin Aktay'ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki; Suriye'den gelenleri getirsin. Yasin Aktay Türk düşmanıdır. Tescilli bir Türk düşmanıdır. Yasin Aktay Atatürk düşmanıdır. Yasin Aktay Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerine düşmandır.

Yasin Aktay'ın kafası etnik ırkçı bir kafadır. Arap ırkçısıdır, bu nedenle Atatürk'ün kurduğu Türk devletinden nefret eder ve onun yıkılması için çalışır" dedi.

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