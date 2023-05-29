Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı

Konuşmanın ardından Cumhur İttifakı liderlerini sahneye davet etti.

Erdoğan konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ellerini havaya kaldırarak, AKP’lileri selamlattı.

Sinan Oğan’ın oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Seçim kampanyası sırasında “HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez… Türk bayrağındaki ‘Türk’ ifadesini çıkarmayı talep eden HÜDA-PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir” demişti.

ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI ÖNCESİNDE PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki balkon konuşmasının ardından ittifaktaki parti genel başkanları ile ittifak dışında kendisine destek veren liderlerle görüştü.

AA'nın haberine göre Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul etti.