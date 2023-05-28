Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan öndeyken Sinan Oğan’dan ilk açıklama geldi. Oğan, Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını ima etti.

Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Kesinleşmeyen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

İlk turda yüzde 5,17 aldıktan sonra bir planının olduğunu öne süren Sinan Oğan, daha sonra cumhur ittifakı adayı Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanınca Twitter’dan bir mesaj paylaşan Oğan, şunları yazdı:

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.

sss.jpg

İLK TURDA 8 MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ BU SEÇİMDE 10 MİLYON

Ancak ilk turda 8 milyon seçmen sandığa gitmezken ikinci turda yaklaşık 10 milyon seçmen sandığa gitmedi.

Birinci turda ATA İttifakı'nın adayı olarak Oğan yüzde 5,3 oranında oy almıştı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan 27.133.837 bin oy alırken ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre, 27.359.983 oy aldı.

Sinan Oğan ise ilk turda 2.831.208 oy almıştı. Yani Sinan Oğan’ın Erdoğan’a katkısı 200 binlik bir oy.

ytuytu.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan şarkı söyleyerek Kısıklı'da sahneye çıktı
Katar Emiri sonuçlar kesinleşmeden Arapça tweet atarak Erdoğan'ı tebrik etti
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Siyaset
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu Siyaset
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti Güncel
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu Spor
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı Siyaset
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı