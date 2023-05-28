Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Kesinleşmeyen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

İlk turda yüzde 5,17 aldıktan sonra bir planının olduğunu öne süren Sinan Oğan, daha sonra cumhur ittifakı adayı Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanınca Twitter’dan bir mesaj paylaşan Oğan, şunları yazdı:

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.

İLK TURDA 8 MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ BU SEÇİMDE 10 MİLYON

Ancak ilk turda 8 milyon seçmen sandığa gitmezken ikinci turda yaklaşık 10 milyon seçmen sandığa gitmedi.

Birinci turda ATA İttifakı'nın adayı olarak Oğan yüzde 5,3 oranında oy almıştı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan 27.133.837 bin oy alırken ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre, 27.359.983 oy aldı.

Sinan Oğan ise ilk turda 2.831.208 oy almıştı. Yani Sinan Oğan’ın Erdoğan’a katkısı 200 binlik bir oy.