Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, bugün Adıyaman'da sözlü saldırıya uğrayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

"NEFRET DİLİNİN İNŞA EDİLDİĞİ BİR TOPLUM OLDUK"

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu sağ duyulu tavrı nedeniyle tebrik ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sn.kilicdarogluk ‘a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum."



"SÜREÇ NAMERTÇE DEĞİL MERTÇE İLERLEMELİ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırılarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Adıyaman’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli."