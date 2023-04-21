Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü ve fiziksel saldırı girişimleri sonrası, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, bugün Adıyaman'da sözlü saldırıya uğrayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

"NEFRET DİLİNİN İNŞA EDİLDİĞİ BİR TOPLUM OLDUK"

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu sağ duyulu tavrı nedeniyle tebrik ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sn.kilicdarogluk ‘a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum."

sinanogankeps.jpg
"SÜREÇ NAMERTÇE DEĞİL MERTÇE İLERLEMELİ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırılarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Adıyaman’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli."

incekeps.jpg

İlgili Haberler
CHP konvoyuna saldırı. AKP’nin seçim ofisi önünde beklediler. Bir günde üçüncü provokasyon!
Kılıçdaroğlu'na türbe çıkışı saldırı girişimi. Mezarlık ziyaretinde de sözlü saldırı olmuştu
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik
Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım Güncel
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı Siyaset
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi Dünya
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri Güncel
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti Siyaset
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti