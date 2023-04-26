Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun, kendisini yol kenarında çiçeklerle bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Kırcaali kentine gitmişti.

Kılıçdaroğlu, çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'le bir araya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Kırcaali kentine gitmişti. Kılıçdaroğlu, çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'le bir araya gelmişti.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde kendisini yol kenarında bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyareti sırasında vatandaşların kendisine gösterdiği samimiyet, içtenlik ve sevgi ile kucaklaması sosyal medyada günün konusu oldu.