Sinan Oğan Yeniçağ’a söylediği bu sözleri unuttu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,2'sinin oy oranına ulaşan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Oğan, 4 temel konuya dikkat çekti, bu konuların acilen çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Oğan, söz konusu sorunları "sığınmacılar, deprem, ekonomi ve terör" olarak sıraladı.

Dikkat çektiği sorunların çözümü için mevcut iktidarın devamına vurgu yapan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan’ın bu kararının ardından akıllara 10 Mayıs’ta Yeniçağ’a yaptığı açıklamaları getirdi. Oğan Yeniçağ'a yaptığı açıklamada “20 yıldır sürdürdüğümüz istikrarlı muhalif duruşumuz değişmiş değildir”, “Bütün bunlar AKP’nin ülkeyi kaosa götürebileceğinin işaretleridir” ve “Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır” sözleri yeniden gündeme geldi.

İşte o haberin detayları:

“20 YILDIR AKP’NİN BU ÜLKEDE YAPMIŞ OLDUĞU HER TÜRLÜ PROVOKATİF ÇALIŞMAYI YAKINDAN BİLİYORUM”

Röportajın yapıldığı günlerde seçimlerin mutlaka ikinci tura kalmasını ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimlerin kazanılması gerektiğini söylemi çok tartışılan Oğan eleştirilere karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son yaptığım açıklamada şunu ifade ettim net bir şekilde; eğer biz birinci turda kazanabiliyorsak farkla kazanalım ama tartışmalı bir şekilde kazanılacak seçim Türkiye’yi bir kaosa götürür. Burada ‘gelsinler gelecekleri varsa görecekleri de var’ tarzı açıklamalar bu ülkeye fayda sağlamaz. Bu ülkeyi el birliğiyle bu ülkeyi sağduyuyla bu seçimlere götüreceğiz ve sağduyuyla bu seçimlerden çıkacağız inşallah. Bizim bu girişimimiz benim 20 yıllık AKP karşısındaki muhalif duruşumuzu bozan bir açıklama değil. Bizim bu açıklamamız tam tersine 20 yıldır AKP’nin bu ülkede yapmış olduğu her türlü provokatif çalışmayı yakından bildiğim için böyle bir açıklama yaptım. Diyorum ki eğer muhalif kuvvetler birinci turda farkla kazanabiliyorsa ne ala. Ben de 4 cumhurbaşkanı adayından biriyim birinci turda farkla kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Ama yok eğer bu farkla kazanma olmayacaksa ikinci turda biz kalmayacaksak eğer bizim desteğimizle daha güçlü bir şekilde seçimler kazanılsın”

“BÜTÜN BUNLAR AKP’NİN ÜLKEYİ TARTIŞMALI BİR SEÇİMDE KAOSA GÖTÜREBİLECEĞİNİN İŞARETLERİDİR”

Açıklamalarının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “14 Mayıs siyasi darbe girişimidir” ve HÜDA PAR’ın AKP'den Mersin Milletvekili Adayı olan Faruk Dinç’in “Şunu herkes net bilsin ki, bizler binlerce sandalyeyi bir kardeşimizin bir damla kanına kurban edeceğiz.” sözlerini hatırlatan Oğan, “Burada biz bunu söylerken bir pazarlık içerisinde, bir hesap içerisinde değiliz. Bizim tek bir hesabımız var o da ülkemizin bir istikrarsızlığa bir çatışmaya sürüklenmesini önlemektir. Çünkü son dönemlerde ülkeyi çatışmaya sürükleyecek açıklamalar yapılıyor. Süleyman Soylu ‘14 Mayıs bir darbe girişimidir’ dedi. Aynı şekilde HÜDA PAR’dan ‘Binlerce sandalyeyi bir kardeşimizin bir damla kanına kurban edeceğiz’ diye açıklama yapıldı. Bütün bunlar AKP’nin ülkeyi tartışmalı bir seçimde kaosa götürebileceğinin işaretleridir.

“20 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İSTİKRARLI MUHALİF DURUŞUMUZ DEĞİŞMİŞ DEĞİLDİR”

Benim dediğimin altında yatan temel sebep ülkem ve milletim için duymuş olduğum endişedir. Bu endişeyi duymayıp maalesef ki bu endişeden uzak, ‘gelecekleri varsa görecekleri de var’ diyerek ülkeyi adeta bir iç çatışmaya götürecek mantığı ben yanlış buluyorum. Çözüm sandıktır ve bu sandıktaki çözümü hep beraber sağlayacağız. Bizim bu anlamdaki 20 yıldır sürdürdüğümüz istikrarlı muhalif duruşumuz değişmiş değildir. Sadece ve sadece biz ülkemizin ve milletimizin bir çatışmaya sürüklenmesini istememekteyiz.” dedi.

“SÜLEYMAN SOYLU RESMEN SAPITTI”

Süleyman Soylu’nun bakanlıktan istifasını verdiği dönemde yaptığı paylaşımın yeniden gündem olması ve Soylu’ya yönelik kullandığı ifadelerin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının sorulması üzerine ise Oğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Süleyman Soylu, bir dönem terörle mücadelede bir varlık göstermişti biz de Süleyman Soylu’nun kişiliğiyle, AKP’nin bakanı olmasıyla değil terörle mücadelesinde o gösterdiği varlığa işaret etmiştik. Ancak ondan sonra Süleyman Soylu resmen sapıttı. O da benim bu hayattaki belki de en büyük yanılgılarımdan biridir. Bir siyasetçinin bir alandaki icraatını takdir etmem sonrasında o siyasetçinin muhalefete saldırması ve bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısı olmasıdır.” sözlerini kullanmıştı.