Sinan Oğan’ın saray hakkında söylediği sözler ortaya çıktı. Sosyal medya bulup çıkardı

Editör: Ersoy Özdem

ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan'ın 2'nci turda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

Ayrıca Oğan'ın bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar hakkında söylediği sözler ve yaptığı paylaşımlar tekrar gündeme geldi.

Sinan Oğan 2015 yılında attığı tweette Saray hakkında şunları söylemiş:

Kaçak Saray’da bin küsür oda var. Oldu olacak Türbeyi getirip bu odalardan birisine koysalardı.

Daha önce Beşiktaş Başkan adayı olan Fuat Çimen de Oğan’ın iktidara, Erdoğan’a ve Saray’a yüklendiği sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Fuat Çimen Oğan’ı “Oldukça ilkeli bir arkadaşmış.” diyerek eleştirdi.

İkinci bir paylaşımında ise yine Oğan’ın katıldığı bir programda “Sinan "HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi!" dediği sözleri paylaşan Çimen şöyle tepki gösterdi:

Gerçekten çok ilkeli bir duruşu var değil mi?

OĞAN’IN DİĞER PAYLAŞIMLARI VE SÖZLERİ:

Oğan 13 Mart'ta katıldığı bir programda HÜDA PAR ile ilgili ifadelerinin yer aldığı videoda."Hiçbir Türk milliyetçisi HÜDA PAR'la yan yana durmaz" ifadesini kullanmıştı.

Oğan'ın 2014 yılında kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Türkiye'de makul şüpheli olarak, hırsız dendiğinde 'hırsız = Kaçak Saray = AKP= Erdoğan = Bakanlar' akla geliyor" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Sinan Oğan 2012 yılında yaptığı bir paylaşımda “Soru: AKP'li olup da "Ben Türk Milliyetçisiyim" deme cesaretini gösterebilen kimse var mı? Hep söylerim cesur olun.” ifadelerini kullanmıştı.