Sinan Oğan'dan açıklama. 'Adaylıktan çekilecek' iddiaları ortaya atılmıştı

Editör: İsa KARAARSLAN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararının ardından Ankara kulislere hareketlendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkından ‘adaylıktan çekilecek’ yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Sinan Oğan’a çevrildi.

“BİZİM DIŞIMIZDAKİ HİÇBİR AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİNİZ”

Oğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaşımını alıntılayan Oğan “Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!” ifadelerine yer verdi.

“İSTEYEN VARSA BİZİM LEHİMİZE ÇEKİLEBİLİR”

Oğan son yaptığı paylaşımında ise “Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir!” dedi.