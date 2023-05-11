Sinan Oğan'dan açıklama. 'Adaylıktan çekilecek' iddiaları ortaya atılmıştı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara "Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir!” sözleriyle yanıt verdi.

Sinan Oğan'dan açıklama. 'Adaylıktan çekilecek' iddiaları ortaya atılmıştı

Editör: İsa KARAARSLAN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararının ardından Ankara kulislere hareketlendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkından ‘adaylıktan çekilecek’ yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Sinan Oğan’a çevrildi.

“BİZİM DIŞIMIZDAKİ HİÇBİR AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİNİZ”

Oğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verdi.

1-001.jpg

Daha sonra gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaşımını alıntılayan Oğan “Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!” ifadelerine yer verdi.

2-001.jpg

“İSTEYEN VARSA BİZİM LEHİMİZE ÇEKİLEBİLİR”

Oğan son yaptığı paylaşımında ise “Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir!” dedi.

3-002.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Elneny geliyor. Flaş gelişme Spor
Elneny geliyor. Flaş gelişme
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama Dünya
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama
Mahkemeden flaş İmran Han kararı Dünya
Mahkemeden flaş İmran Han kararı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı Spor
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı Sağlık
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı Magazin
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor Güncel
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor