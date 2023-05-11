Fatih Altaylı’dan Muharrem İnce’ye çağrı: İddiayı ben kazandım ama takım elbiseyi almayabilirsiniz

Muharrem İnce ile oy oranı üzerinden girdikleri yazısına atıf yapan Fatih Altaylı, istifa açıklaması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İddiayı ben kazandım ama takım elbiseyi almayabilirsiniz” dedi.

Fatih Altaylı’dan Muharrem İnce’ye çağrı: İddiayı ben kazandım ama takım elbiseyi almayabilirsiniz

Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

ALTAYLI İDDİAYI HATIRLATTI: HELALİ HOŞ OLSUN
Siyaset kulislerini sallayan açıklama sonras Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Daha önce Muharrem İnce ile 'takım elbisesine' iddiaya girdiklerini anlatan Altaylı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Muharrem Bey iddiaya girdiğimiz takım elbiseyi almayabilirsiniz. Helali hoş olsun. Hatta isterseniz ben alabilirim" dedi.

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NE OLMUŞTU?
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, katıldığı her programda oy kaybettiğini ileri sürdüğü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söylemişti. İnce ile konuşmasını köşesinde aktaran Fatih Altaylı, oy oranı üzerinden iddiaya girdiklerini de yazmıştı.

Fatih Altaylı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Muharrem İnce’nin Babala TV’de Oğuzhan Uğur yönetiminde katıldığı programın İnce’nin oy kaybına neden olduğu ve İnce’nin her çıktığı programda biraz daha gerilediğini yazınca Muharrem Bey hemen aradı haliyle.

“Programın tamamını izlemeden karar vermeyin, çok yanılırsınız” dedi.

Son derece iyi bir performans sergilediğinden, program yayınlanınca oylarının yükseleceğinden çok emindi.

radığında Rize’de idi. Sokaklardan fotoğraflar yolladı, “Erdoğan’ın memleketinde bu ilgiyi başka kim görebilir” dedi. Ardından geçtiği Trabzon’da da aynı ilginin sürdüğünü anlatan başka fotoğraflar yolladı. Özgüven patlamasındaydı.

“7 saat süren yayını milyonlar izleyecek ve hiç de yazıldığı gibi olmadığını herkes görecek” dedi.

Sonra televizyonda konuştuğumuz iddiaya girmeyi önerdi.

“Çöktüysem 2-3 puan alırım. Çökmediysem 10, 15 hatta 20” dedi. Benim fikrimi sordu.

Ben de 8 ve üzeri oyun başarı olacağını ama onu kurtarmayacağını söyledim.

“İddiaya varım çok çok üzerinde oy alacağım” dedi. “Onlar 17 parti, 11 büyükşehir, Halk TV, Krt, Tele 1. Ben tek başıma” dedi.

Çok açık biçimde AK Parti’yi değil, CHP’yi rakip görüyordu. İkinci tura kalmasının mümkün olmadığını söyledim. Onun farkında idi. "Onu söylemiyorum zaten" dedi.

Takım elbisesine iddiaya girdik.

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