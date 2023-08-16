Sınıfta kalma geri geliyor. Milli Eğitim Bakanı BakanI Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Sınıfta kalma geri geliyor. Milli Eğitim Bakanı BakanI Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maarifin çok daha geniş ve vizyoner bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının, resmi ve özel yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle toplumun tamamına hitap ettiğini belirtti.

Tekin, öğrencileri, milli kültür ve medeniyetin değerleriyle buluşturarak çağın gerektirdiği becerilerle donatmak için gece gündüz çalıştıklarını, iletişim, teknoloji ve farklı bilgi kaynaklarının hayatın merkezine bu denli oturduğu bir dönemde, çok boyutlu bir eğitim iklimi inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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"GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK ARASINDA SAĞLAM KÖPRÜLER KURMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun "Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır." sözünü hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak, motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ama aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek en öncelikli hedefimizdir. Elbette bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlendirirken diğer taraftan yeni ufukları hedefleyen bir süreç yönetmeyi ve her alanda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sağlam köprüler kurmayı önemsiyoruz. Biliyoruz ki bu sağlamlık, eğitimin niteliğini arttıracaktır. Ülkemiz sahip olduğu değerleriyle, birikimiyle, hedefleriyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir. En kıymetli hazinemiz evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ise bizi bu hedeflerimize ulaştıracak, eğitim sistemimizin en temel yapı taşı, istikbalimizin mimarlarıdır."

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Tekin, göreve geldikten sonra "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya gelmeye başladıklarını anımsatarak, öğretmenlerle istişareyi artırmayı önemsediklerini vurguladı.

Bakan Tekin, bu buluşmalar ve paydaşlarla görüşmeler sonrasında ders çizelgelerinin güncellenmesi, seçimlik ders seçeneklerinin genişletilmesi, özel öğretim kurumlarıyla ilgili ihtiyaçlar, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yer değiştirme hakkı, depremzede öğrenciler için LGS'de ilave kontenjan, öğretmenevlerin konaklamayla ilgili talebi, zorunlu hizmet affı, yer değiştirme sürecinde yaşanan tıkanıklıklar gibi birçok konudaki düzenlemeyi sahadan beslenerek hayata geçirdiklerini kaydetti.

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"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORUNSUZ ŞEKİLDE BAŞLATACAK TEBBİRLERİMİZİ ALDIK"

Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını belirten Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

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Tekin, bölgede yıkılan ya da kullanılamaz durumda yaklaşık 11 bin dersliğin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla çelik yapılarla yaklaşık 60 günde inşa edilebilen derslikler veya okullar inşa ettik. Bu çelik yapılar, aslında betonarme yapılardan kullanım açısından pek de farkı olmayan hatta daha kompakt eğitim yapıları. Hem hızlı yapılıyor hem de en az betonarme binalar kadar kullanım ömrüne sahip. Dolayısıyla şu anda 400 civarında dersliği, çelik yapılarla inşa edip 1 Eylül itibarıyla eğitim öğretime bunlarla başlayacağız. İkincisi, hem üretim imkanı hem bütçe olanakları açısından ikinci bir faz olarak da toplam 4 bine yakın çelik yapı yapmayı planlıyoruz. Onların bir kısmını da şubat ve önümüzdeki eylül ayında yetişecek şekilde planladık. Dolayısıyla 1 Eylül itibarıyla eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatacak tedbirlerimizi aldık."

Yusuf Tekin, "Onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımı tamamlanmış durumda." dedi.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ZORUNLU TELAFİ PROGRAMI

Deprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettiklerini belirten Tekin, "Öğrenci kardeşlerimize istedikleri takdirde telafi imkanını sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak, okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak." bilgisini verdi.

Tekin, depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafındaki okullarda bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimizle, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk." diye konuştu.

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Depremzede öğrencilerin eğitime erişimde problem yaşamaması, kayıtlı oldukları okullara taşınabilmesi için sadece belediye sınırları içerisinde taşımaya imkan veren yönetmeliğin genişletildiğini kaydeden Bakan Tekin, depremzede öğrencilerin özel öğretim kurumlarından 1 yıl ücretsiz yararlanmalarına ilişkin sürecin de devamının sağlandığını anlattı.

Tekin, "Burada da talep olursa kontenjanları ölçüsünde özel okullar bize bu anlamda destek olacak." ifadesini kullandı.

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