Sinir otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sinir otunun faydaları dikkat çekti.

SİNİR OTU NEDİR?

Sinirotugiller familyasından; bir veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Birçok yabani türü vardır.

SİNİR OTUNUN FAYDALARI

-İdrar söktürür.

-Yaraları iyileştirir.

-Cerahatı boşaltır.

-Nasırların sökülmesinde kullanılır.

-Balgam söktürücü özelliği olup, öksürüğe iyi gelir.

-Sinir otu yaprakları siğil ve çıbanı geçirmeye yardımcıdır.

-Ayak ülserine iyileşmesine yardımcıdır.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Doğal müshildir, ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

- Kabızlığa iyi gelir

-Antikanser etkileri söz konusu olabilir.

-Tip-2 diyabet hastalarında glisemik kontrol için fayda sağlar

-Göz yaralarını iyileştirmede kullanılabilir.

-Tümörlerin ve enfeksiyonların gelişimini önleyebilir.

-Diş eti iltihaplarını iyi gelir

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Hem takviye hem de yenilebilir şeklinde tüketilen sinir otunu eczanelerden kapsül şeklinde alıp veya tohumlarını ağaçtan meyve toplar gibi toplayıp daha sonrasında çay olarak tüketebilirsiniz.

Yemeklere eklemek isterseniz de yapraklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ veya pişmiş şekilde hem malzeme hem de yemeğin üzerine serpiştirerek kullanabilirsiniz.

SİNİR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinir otunu çay olarak kullanmak isterseniz, kıyılmış yaprakları demleme usulü ile hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken sinirli otu çay olarak hazırlarken ocağa alıp kaynatılmaması gerektiğidir. Daha önceden kaynayıp, ocaktan alınmış bir su içine ilave edip, demleyerek içmeniz faydalarının yok olmamasını sağlayacaktır.

SİNİR OTU ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sağlık açısından sunduğu birçok faydanın yanı sıra aşırı tüketiminde birtakım sorunlara sebep olabilecek sinir otunun zararları ve yan etkilerini şöyle sıralayabiliriz:

Gaz ve şişkinlik meydana gelebilir

Mide bulantısı yaşanabilir

Hazımsızlık ve kusma olabilir

Alerjik reaksiyonlar oluşabilir

Böbreklere zarar verebilir

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı önerilmez.

Ayrıca bazı durumlarda yüksek doz, ciddi bir alerjik reaksiyon türü olan anafilaksi olasılığı da dahil olmak üzere yeterli sıvı alınmadan tüketilmesi boğulma gibi daha ciddi yan etkileri tetikleyebilir. Bu ihtimaller nedeniyle, sinir otunu ham haliyle tüketmeden veya kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanız önerilir.