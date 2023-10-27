Sinirli otun yararları nelerdir?

Ülkemiz ve dünyanın birçok yerinde kendiliğinden yetişebilen bir bitki türü olan Sinirli otun yararları şaşırtıyor. İşte, Sinirli otun ilginç yararları…

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Sinirli otun yararları nelerdir?

Uzun yıllar yaşayabildiği için “ölümsüzlük otu” diye de anılan Sinirli ot 7 cm ve 90 cm arasında boylarda da görülebiliyor.
Dar yapraklı sinirli ot ve geniş yapraklı sinirli ot olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Bitkinin yapraklarının rengi koyu tonlarda yeşil ve şekil olarak mızrağa benziyor.

Sinir otu sulak yerlerde ve besleyici maddelerden zengin yamaçlarda, yol kenarlarında ve kırlarda yetişir. Mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam ormanlarında, çayırlarda, su kenarlarında ve bataklıklarda bile bu bitkiye rastlamak mümkün. Toprak ve iklim seçme sorunu olamayan sinir otu, evde bir saksı içinde bile kolayca yetiştirilebilir. Tohumlarını saksıya ekip bol su vermeniz yeterli olacaktır.

YARARLARI

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan sinir otu, defne yaprağı gibi vücudun demir ihtiyacını karşılamak için de gerekli içeriğe sahip bir bitki.
Öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, nefes darlığında tedavi amaçlı kullanılması sinirli otun yararları arasında başı çekiyor. Peki, diğer yararları neler? İşte o yararları:

Tek başına zayıflatıcı etkisi olmasa da sinirli ot, vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde zayıflamaya destek niteliğinde bir bitkidir.

Sinir otu bitkisinin yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi ciltteki lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Sinir otu tohumları, kozmetik ve dondurma endüstrisinde kalınlaştırıcı olarak kullanılır.
Vücutta oluşan yaraları iyileştirici özelliği vardır.

Sinirli ottan yapılan çayın tansiyon düşürücü etkisi bulunur.

Ayak parmaklarında oluşan pişiklere ve böcek sokmalarından kaynaklanan şişkinliklere iyi geldiği bilinmektedir.

İlgili Haberler
Öksürüğü kesiyor. Kabızlığa birebir. İşte mucize ot
İşte mide ve bağırsak bozukluklarına iyi gelen ot
Guatrı önleyen mucize ot ortaya çıktı
Alef otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı