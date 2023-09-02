Sinüzitin doğal çözümleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan sinüzitin doğal çözümleri ortaya çıktı. Peki, sinüzitin doğal çözümleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Sinüzitin doğal çözümleri nelerdir?

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sinüzitin doğal çözümleri ortaya çıktı.

SİNÜZİT AĞRISINA NE İYİ GELİR? 6 DOĞAL ÇÖZÜM

- Nane Buharı
Buhur yöntemi yıllardır burun kanallarını açmak için kullanılan geleneksel yöntemlerden biridir.

Kaynattığınız bir tencere suyun içine birkaç damla nane veya okaliptüs yağı damlatın.

Tencereden buharın yükseldiği alana doğru yüzünüzü tutun ve buharı burnunuza derin derin çekmeye çalışın.

Buharın yayılmaması için kafanıza bir havlu örtebilirsiniz.
Tencereyi ocaktan alır almaz hemen uygulamayı yapmayın, buhar çok sıcak olacağı için tehlikeli olabilir. Yüzünüzü uzun süre ve çok yakın şekilde de buhara tutmamalısınız. Kısa aralıklarla uygulama yapmak iyi olacaktır.

-Tuzlu Su

Sinüzit ağrısı nasıl geçer sorusu için araştırma yaptığınızda en sık kullanılan ve en etkili yöntemlerden biri olan tuzlu su uygulaması ile karşılaşırsınız.

Kaynattığınız 1 büyük bardak suya 1 çay kaşığı silme tuz ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışım biraz ılıdıktan sonra burnunuzu bu suyla temizlemeniz burnunuzun biraz açılmasını sağlayacak ve ağrılarınızı hafifletecektir.

Ufak ağızlı bir sprey şişesine karışımı koyarak burun deliklerinize ara ara birkaç kere sıkabilirsiniz.

- Sıcak ve Baharatlı Çorba

Sıcak bir çorba birçok derde deva olduğu gibi sinüzit ağrısına ne iyi gelir diye düşünenlerin de imdadına koşmaktadır.

Çorbanıza biraz acı biber, sarımsak ve karabiber de eklemeniz burun kanallarının açılmasını kolaylaştıracaktır.

- Zencefil

Sayısız faydası olan zencefil sinüzit ağrılarını da hafifletmektedir.

Sinüzit ağrılarınızın olduğu dönemde günde 1-2 bardak zencefil çayı içebilirsiniz.

Toz zencefili süt ile karıştırarak başınıza masaj da yapabilirsiniz.

Zencefil Faydaları, Çayından Macununa Mucizevi Etkileri

- Masaj

Baş bölgesindeki ağrıları hafifletmek için en güzel yöntemlerden biri de masaj yapmaktır.

Masaj yaparken lavanta, kekik ve nane gibi rahatlatıcı yağlardan da kullanabilirsiniz.

Fesleğen, toz zencefil, karanfil karışımı ile de sinüs masajı yapabilirsiniz.

- Soğuk Uygulama

Sinüzit ağrısı için ne yapılır diye ufak bir araştırma yaptığınızda karşınıza soğuk kompres uygulaması da çıkacaktır.

Sıcak buharın tam tersi olarak soğuk uygulaması da ağrıları hafifletebilmektedir.

Buzlu bir torbayla başınıza ve eğer varsa gözaltı şişliklerinin oluştuğu bölgeye kompres yapabilirsiniz.

Soğuk uygulamayı uzun süre yapmanız cildinize zarar verebilir, kısa molalar vererek kompres yapmanız uygun olacaktır.

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