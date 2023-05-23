Sırf açılış için hastanenin sadece ön cephesini hazırlamışlar. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve tamamlandığı öne sürülen Defne Devlet Hastanesi’nin bitmediği ortaya çıktı.

Sırf açılış için hastanenin sadece ön cephesini hazırlamışlar. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Editör: Murat Öztürk

Defne Devlet Hastanesi, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan tarafından açılışı yapılarak ve bittiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve bittiği iddia edilen Defne Devlet Hastanesi'nin sadece ön cephesinin açılış için hazırlandığı ortaya çıktı.

Hastanenin arka kısımlarında ise inşaatın devam ettiği görüldü.

Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve bittiği iddia edilen Defne Devlet Hastanesi’nin sadece ön cephesinin tamamlandığı görüntülendiği görüntüler tepkilere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapımı 60 günde tamamlandığı iddia edilen Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaretinde vatandaşlara hitap etmişti.

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılmıştı.

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