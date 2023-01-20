Sırp çetenin işkence görüntüleri ortaya çıktı. Odatv’den Can Özçelik ulaştı

Sırp Skaljari çetesi lideri Jovan Vukotiç’in İstanbul Mecidiyeköy’de öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında “Silahlı suç örgütü kurmak” ve “Tasarlayarak adam öldürmek” suçlaması yapıldı.

Soruşturma dosyasında Risto Mijanovice işkence edildiğini gösteren fotoğraflar da yer aldı.

Odatv, o fotoğraflara ulaştı.

İSTANBUL'DA KAÇIRILDI, İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Karadağ vatandaşı olan Risto Mijanovic, 11 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Uskumruköy’de bir restorandan kaçırıldı.

Öldürüldükten sonra da doblo bir araçla taşınarak Zekeriyaköy’de uyuşturucu kaçakçısı Zeljko Bojanıc’e ait villanın arkasına gömüldü.

Europol tarafından aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, 4 Kasım 2022 tarihinde Zekeriyaköy’deki villada yakalanmıştı.

O tarihte yapılan açıklamada ise kazı çalışmalarında cinayete ilişkin bir bulguya rastlanılmadığını ifade edilmişti.

ÇIPLAK SANDALYEDE ELLERİ BAĞLI

Soruşturma doyasına giren işkence olayına ilişkin fotoğraflar da Sırp yetkililer tarafından gönderildi.

Sırbistan’dan gelen bilgi notunda Risto Mijanovic’e ait fotoğrafların Radoje Zivkovic’ten ele geçirilen flash bellek içerisinde de yer aldığı belirtildi.

Cinayet dosyasına giren fotoğrafların ilkinde işkence yapılarak öldürülen Risto Mijanovic’in çıplak bir şekilde elleri ve ağzı bağlı olarak sandalyede oturduğu görülüyor.

İkinci fotoğrafta ise Zeljko Bojanic’in villasına ait çamaşır odası yer alıyor. Yapılan incelemede Risto Mijanovic’in çıplak şekilde yer aldığı fotoğraftaki yer ile villanın çamaşır odasının aynı oda olduğu tespit edildi.

Dosyadaki üçüncü fotoğrafta ise işkence yapılan oda ile çamaşır odasının aynı olduğu ayrıntılarıyla tek tek anlatıldı.

Dosyada fotoğraf kıyaslaması şöyle yapıldı:

“Risto Mijanovic’in bağlı olduğu fotoğraftaki duvar, kapı, dolap, çamaşır ve yıkama kurutma makinesinin birebir aynı olduğu, tüm bu fotoğraflar ışığında Risto Mijanovic’in elleri ayakları bağlı çıplak halde başında bekleyen bir adam ile çekilen fotoğrafının Zeljko Bojanic’e ait Villa 167’ nin bodrum katında bulunan çamaşır odası olduğu anlaşılmıştır.

"Ancak bodrum kattaki çamaşır odası, sauna ve koridorun fayanslarının dikdörtgen yapıda iken kare yapıda fayans ile değiştirildiği, yine aynı bodrum katta bulunan ayakkabı odasının fayanslarının halen dikdörtgen yapıda olduğu, bu aşamada site yetkilileri ile görüşüldüğünde bodrum katta bulunan fayansların geçmiş tarihteki yapısının dikdörtgen biçimde olduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır.”

ELİ VE AĞZI BAĞLI YERDE YATIYOR

Soruşturma dosyasındaki üçüncü ve dördüncü fotoğrafta ise Risto Mijanovic’in elleri ve ağzı bağlı yerde uzanır vaziyette olduğu görülüyor. Mavi beyaz renkli taşlarla kaplı olan mekanın da aslında villa olduğu belirtildi. Bu yere ise inşaat molozlarının atılarak kapatılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Villa ayrıca Ağustos 2021 tarihinde kapsamlı bir tadilat yapılarak cinayet işlenen yerin temizlendi.

CESET GÖMÜLEN BAHÇEDE CİNAYET TEMİZLİĞİ

Bu bilgi soruşturma dosyasına giren 4 fotoğraflarla şöyle tarif edildi:

“Risto Mijanovic’in gömüldüğü iddia edilen fotoğraf ile operasyon kapsamında çekilen Villa 167 numaralı villaya ait fotoğrafların yapılan kıyaslamalarında; mavi renk ile belirtilen bahçe köşe aydınlatma lambalarının bahçe tadilat aşamasında da mevcut olduğu ancak tadilat yapılırken aydınlatma lambalarının sökülerek değiştirildiği anlaşılmıştır.

Kırmızı renk ile belirtilen çam ağaçlarının tadilattan sonra da mevcut olduğu ve mor renk ile belirtilen ağaçlarının tadilat aşamasında söküldüğü, tekrar ağaç dikilmediği tespit edilmiştir. Yeşil renk ile belirtilen bölgede Risto Mijanovic’in cesedinin gömülü olduğu ancak sonrasında bahçe tadilatında cesedin oradan alınarak bu aşamada tespit edilemeyen bir yere taşındığı ve cesedin gömülü olduğu yerin depo olarak inşa edildiği anlaşılmıştır.”