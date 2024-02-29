Sırt ağrısına iyi gelen ot ortaya çıktı

Ersoy Özdem
Sırt ağrısına iyi gelen ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan sırt ağrısına iyi gelen ot olarak şeytan pençesi otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin popülerliği artarken, insanlar şifalı bitkilere olan ilgilerini artırmaya başladılar.

Ancak, bu bitkilerin sağlık üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeden önce bir sağlık uzmanına başvurmak hayati önem taşır.

İnsanların korkulu rüyası olan sırt ağrısına iyi gelen ot olarak şeytan pençesi otu ortaya çıktı.

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İşte şeytan pençesi otuyla ilgili detaylar...

Şeytan pençesi otu; Afrika kıtasının güney bölümlerinde ağrıyı hafifletmek, ateşi düşürmek ve sindirimi canlandırmak amacıyla yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Kökleri ve ikincil kökleri acı bir tada sahiptir ve bu acı bileşenler vücudun daha fazla tükürük ve mide özsuyu salgılamasına, sindirimin güçlenmesine, gazın ve şişliğin azalmasına yol açar.

Araştırmalar ilk olarak bitkinin ağrı kesici özelliğine ve etkili anti enflamatuvar faaliyetine odaklanmıştır.

Şeytan pençesinin ana bileşenlerinden biri vücutta ağrıyı ve iltihabı tetikleyen kimyasalları engelleyen bir glikozit olan harpagositlerdir.

Sırt ağrısı nedir?

Sırt ağrısı, sırtta bulunan kasların gerilmesi sonucunda, özellikle stres, yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi nedenlerle ortaya çıkan ve bazı hastalıkların belirtisi olarak da görülebilen ağrı çeşididir.

C harfi şeklinde bulunan boyun omurgası düzleştiğinde omuz ve sırta giden sinirler sıkışarak baskı altında kalır. Bu baskıyla kaslar gelir ve sırt ağrıları meydana gelir.

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