1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sisi Nihat Doğan'ın oğluna çeyrek milyon taktı

Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, şarkıcı Nihat Doğan’ın yeni doğan oğlu Amin Badıkan'ı ''Yeğenime feda olsun'' diyerek paraya boğdu

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:14
Takip Et

Sisi Nihat Doğan'ın yeni doğan oğluna çeyrek milyon taktı

Sisi Nihat Doğan'ın oğluna çeyrek milyon taktı
+
Aa
-

Nihat Doğan, eski iş arkadaşı Seyhan Soylu ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcının geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğini görmeye giden Seyhan Soylu, minik Amin Badıkan'ı paraya boğdu.

O anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Nihat Doğan "Çeyrek tak" dedi. Halası "Badıkan'a sünnet parasını şimdiden takalım, çeyrek milyon yakışır". Sırada Seren Serengil halası ver. Bakalım o ne takacak?"

''EUROLAR PİPİYE DOĞRU''

Sosyal medyada gündem olan videoda Nihat Doğan, "Sünnet parası çıktı halası her gün gelsin. Eurolar pipiye doğru" diyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
2
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
3
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
4
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
6
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
7
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İtfaiye aracı devrildi
﻿İtfaiye aracı devrildi
﻿İtfaiye aracı devrildi
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.