Sisi Nihat Doğan'ın oğluna çeyrek milyon taktı

Nihat Doğan, eski iş arkadaşı Seyhan Soylu ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcının geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğini görmeye giden Seyhan Soylu, minik Amin Badıkan'ı paraya boğdu.

O anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Nihat Doğan "Çeyrek tak" dedi. Halası "Badıkan'a sünnet parasını şimdiden takalım, çeyrek milyon yakışır". Sırada Seren Serengil halası ver. Bakalım o ne takacak?"

''EUROLAR PİPİYE DOĞRU''

Sosyal medyada gündem olan videoda Nihat Doğan, "Sünnet parası çıktı halası her gün gelsin. Eurolar pipiye doğru" diyor.

