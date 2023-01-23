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Nihat Doğan oğlunun yüzünü gösterdi. Çocuğuna verdiği isim olay olmuştu

İranlı hayranı Arezoo Doğan ile geçen yıl eylül ayında apar topar nikah masasına oturan Nihat Doğan geçtiğimiz hafta baba olmuştu. Doğan, oğlu 'Badıkan’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:45
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Çocuğuna verdiği isim olay olmuştu! Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Nihat Doğan oğlunun yüzünü gösterdi. Çocuğuna verdiği isim olay olmuştu
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Türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile evlenmişti.

Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu.

Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı.

Oğluna verdiği isim çok konuşulan Nihat Doğan Badıkan ile pozunu Instagram hesabından paylaştı. Doğduğu gün oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü türkücü bu kez Badıkan'ın yüzünü gösterdi.

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