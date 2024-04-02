Şişli'de 16 katlı apartmandaki yangında ölü sayısı 16 oldu

Şişli'de16 katlı bir binan en alt katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında ölü sayısı 16 oldu. 8 kişinin de yaralı olduğu açıklandı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması devam ediyor.

İddiaya göre, 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Adalet Bakanı 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

VALİLİĞİN SON AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan ve ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bölgeden açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında "Komşularımıza tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. Yangın söndürüldü, kontrol altında, soğutma işlemleri devam ediyor." dedi.

ALİ YERLİKAYA:

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.