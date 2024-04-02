Şişli'de 16 katlı bina yangını. Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli’de Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binada mahsur kalanların ve yaralananların olduğu öğrenildi.

GECE KULÜBÜNDEKİ RESTORASYON SIRASINDA

Gayrettepe'de bulunan 16 katlı binadaki gece kulübünde yapılan restorasyon sırasında meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 9 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan ve ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

ÖLÜ SAYISI 8'YE YÜKSELDİ

Gece Kulübü restorasyonunda meydana gelen yangında ölü ve yaralı sayısı sürekli artmaya devam ediyor.

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'ye yükselirken yaralı sayısı ise 7'si ağır 9 kişi olarak belirtildi.

İSTANBUL VALİSİ OLAY YERİNDE

8 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı bölgeye gelen Vali Davut Gül, Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarına son durum hakkında bilgi verdi. Gül, 'Hepimizin başı sağ olsun. 23 kişi etkilendi.

8 maalesef hayatını kaybeden kişi var. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Çalışanlar hayatını kaybetti, yaralandı.' dedi.