İmamoğlu'dan İstanbul’daki yangınla ilgili açıklama

Kaynak: DHA / İHA
İmamoğlu'dan İstanbul’daki yangınla ilgili açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 16 katlı binada bulunan gece kulübündeki restorasyon çalışması sırasında çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan 16 katlı binanın giriş katındaki gece kulübündeki yangınla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, yangının kontrol altında olduğunu ifade etti ve teknik ekibin olay yerine sevk edildiğini ve yangının nedenine ilişkin çalışmalar yapıldığını belirtti.

ekran-goruntusu-2024-04-02-161022.pngHayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin, restorasyon çalışmasında çalışan işçiler olduğunun düşünüldüğünü söyleyen İmamoğlu, daha fazla can kaybı haberi almamayı temenni etti.

İmamoğlu, 24 vatandaşa ulaşıldığını ve 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı ve yapının içinde arama ve inceleme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Soğutma işlemlerinin devam ettiğini ileten İmamoğlu, yapının içinde çok sayıda inşaat malzemesi bulunduğu ifade etti ve bu sebeple yapının içine ulaşmanın zorluğundan bahsetti.

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İmamoğlu, yaptığı açıklama, “Gayrettepe’de meydana gelen yangında 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü çok üzgünüz. 6’sı ağır 15 yaralımız var. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gayrettepe’de çıkan yangında ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16’ya ulaştı. İtfaiye ekiplerimizin yoğun çabası devam ediyor.” ifadelerini kaydetti.

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ÖLÜ SAYISI 27'YE ÇIKTI

Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın giriş katındaki gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 27'ye yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaşanan yangına ilişkin 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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