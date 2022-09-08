8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

DSÖ: Sıtma aşısından müjde!

Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:31
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:38
Takip Et

Sıtma aşısından müjde!

DSÖ: Sıtma aşısından müjde!
+
Aa
-

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'dan fazla çocuk üzerinde denenen aşının Dünya Sağlık Örgütünün onay kriterlerini taşıdığı açıklandı. Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz olanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı belirtildi.

Burkina Fasolu 17 aylık ila 5 yaş çocuklar üzerinde denenen aşının 3. faz çalışmalarının bu yıl sonlanması öngörülüyor. 3. faz denemeler Burkina Faso, Kenya, Mali ve Tanzanya'dan 4 bin 800 çocuk üzerinde yapılıyor. Aşının üretim safhasına Hindistan'daki Serum Enstitüsünün katılacağı ve yıllık 200 milyon doz üretilebileceği belirtiliyor.

DSÖ, geçen yıl RTS,S/AS01 adlı sıtma aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onaylamıştı.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor. Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor. Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
2
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
3
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
4
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı
7
﻿Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.