Sıtma frengi kulunç sarılık mafsal ağrıları ve baş ağrılarında kullanılıyor. İşte şifa deposu mucize ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalara dayanan ve sağlığımızı korumak için uyguladığımız bir yaşam tarzıdır.

Çalapa otu, sıtma, frengi, kulunç, sarılık, mafsal ağrıları ve baş ağrılarında faydalı olan bir bitkidir.

Çalapa otu, Guttiferae familyasına ait, Antil adalarında yetişen bir ağaçtır. Kabuklarından reçine çıkarılır.

Çalapa otunun faydaları şunlardır:

Müshil etkisi vardır. Kabızlığı önler.

İdrar arttırır. Safra salgısını düzenler.

Sıtma, frengi, kulunç, sarılık, mafsal ağrıları ve baş ağrılarında tedavi edici özelliği vardır.

Bağırsak hastalığı olanlar kullanmamalıdır.