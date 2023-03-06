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Sivasspor Fiorentina mesaisinde

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Fiorentina maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 23:45
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Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Fiorentina mesaisinde
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.

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