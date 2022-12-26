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Sivasspor Galatasaray'a iddialı hazırlanıyor

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:53
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Sivasspor Süper Lig'de oynayacağı Galatasaray maçında iddialı hazırlanıyor

Sivasspor Galatasaray'a iddialı hazırlanıyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun'da ekim ayının teknik direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul’da bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.

Çalımbay, ödül töreninde yaptığı açıklamada Galatasaray karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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