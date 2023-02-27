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Sivasspor'dan sakatlığı bulunan 3 futbolcu hakkında açıklama

Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcuları Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 20:08
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Sivasspor üç futbolcusunun sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Sivasspor'dan sakatlığı bulunan 3 futbolcu hakkında açıklama
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Kulüp doktoru Baran Güler, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sakatlığı bulunan futbolcularımızdan Robin Yalçın'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin ise sol diz iç yan bağ rüptürü mevcuttur. Üç sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güler, sakatlıkları geçen Clinton N'Jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye'nin ise tedavilerinin tamamlanarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.

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