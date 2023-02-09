Max Gradel'den deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Max Gradel'den de 20 bin euroluk (Yaklaşık 403 bin TL) destek geldi.

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip, "Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Yaralılar için destek istiyorum" dedi.