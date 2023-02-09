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  • Fenerbahçe'nin yardım TIR'ını yağmalayan şahıslar yakalandı. Kulüp TIR'larının yağmalanmadığını öne sürdü

Fenerbahçe'nin yardım TIR'ını yağmalayan şahıslar yakalandı. Kulüp TIR'larının yağmalanmadığını öne sürdü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün deprem bölgesine gönderdiği yardım TIR'ını yağmalayan 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, TIR'larının yağmalanmadığı öne sürüldü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:28
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Fenerbahçe'nin yardım TIR'ını yağmalayan 9 kişi yakalandı

Fenerbahçe'nin yardım TIR'ını yağmalayan şahıslar yakalandı. Kulüp TIR'larının yağmalanmadığını öne sürdü
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yardım için sıraya girdi. O yardıma koşanlar arasında spor kulupleri de vardı.

YAĞMACILAR FIRSAT KOLLADI

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere birçok spor kulübü ve futbolcu deprem bölgelerine tırlarla yardım gönderdi.

Bununla birlikte doğal afeti fırsat bilen yağmacılar kendilerini yine gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dayanışma için gönderdiği yardım tırının yağmalandığı paylaşıldı. Videoda gönderilen tırdaki kutuların boş olduğu görüldü.

Birçok kişinin paylaştığı görüntülerde kolilerin boşaltıldığı, içlerine ise anlamsız nesnelerin koyulduğu belirtildi.Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması geniş yankı uyandırdı.

Bununla birlikte sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla, Fenerbahçe’nin yardım tırını yağmalayan kişilerin yakalandığı belirtildi. Şahısların ellerinin bağlandığı o fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TIR'ların yağmalandığı iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş'tan yanıt geldi. 

Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz TIR'ların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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Necdet ALBAYRAK
9.02.2023 10:56
Deprem bölgesindeki il ve ilçelere gönderilen yardımları yağmalayanları neden diz çöktürüp alıkoyuyorsunuz SIKIN KAFALARINA gömün gitsin bütür pislikler in nefes alması bile haramdır.  
 
NECİP
9.02.2023 10:41
Can Gebataş bey sen diyorsunki tırlar yağmalanmadı ancak giden koliler boş ve kolilerde çer çöp konmuş o zaman demezlermi adama sen bu şerfsizleri niye koruyorsun FB camiasına senin gibiler yakışmıyor  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
9.02.2023 10:13
Ulann yağmacılar sizin allahınız yokmu,vicdan yoksunları.hayvandan betersiniz.inşallah en büyük cezayı alırsınız  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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