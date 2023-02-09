Fenerbahçe'nin yardım TIR'ını yağmalayan şahıslar yakalandı. Kulüp TIR'larının yağmalanmadığını öne sürdü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yardım için sıraya girdi. O yardıma koşanlar arasında spor kulupleri de vardı.

YAĞMACILAR FIRSAT KOLLADI

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere birçok spor kulübü ve futbolcu deprem bölgelerine tırlarla yardım gönderdi.

Bununla birlikte doğal afeti fırsat bilen yağmacılar kendilerini yine gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dayanışma için gönderdiği yardım tırının yağmalandığı paylaşıldı. Videoda gönderilen tırdaki kutuların boş olduğu görüldü.

Birçok kişinin paylaştığı görüntülerde kolilerin boşaltıldığı, içlerine ise anlamsız nesnelerin koyulduğu belirtildi.Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması geniş yankı uyandırdı.

Bununla birlikte sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla, Fenerbahçe’nin yardım tırını yağmalayan kişilerin yakalandığı belirtildi. Şahısların ellerinin bağlandığı o fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TIR'ların yağmalandığı iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş'tan yanıt geldi.

Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz TIR'ların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" dedi.