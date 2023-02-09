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Yılmaz Vural: Malatyaspor'u bağışlasınlar

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz. Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor’u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz" dedi

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 05:26
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Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Yılmaz Vural: Malatyaspor'u bağışlasınlar
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Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, depremle ilgili olarak "10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz" dedi ve sezona devam edemeyeceklerini bildirdi.

Malatya’da enkaz altında kalan 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın cansız bedeni salı günü çıkarılmıştı.

Yılmaz Vural, tv100 deprem özel yayınına bağlanarak konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Vural, şunları söyledi:

“Yetkililere, gönüllülere teşekkür ediyorum. Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3’te Elazığ’a bıraktılar bizi. Oradan Malatya’ya geçip oradan da Gaziantep’e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. 

Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz.

Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor’u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika’dan Avrupa’dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet’imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz.” 

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