Rıza Çalımbay ve futbolcular depremzede çocuklarla buluştu

Yerleşke içerisindeki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, taleplerini yerine getiren Çalımbay ve futbolculara teşekkür etti.

Yaraların hep beraber sarılacağını belirten Öztürk, "İnşallah Sivas olarak size en güzel ev sahipliğini yapmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin her zaman yanınızdayız, sizler bizler için çok kıymetlisiniz." dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise depremzedelerin acısını ülke olarak hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Depremin ardından ülkenin kenetlendiğine dikkati çeken Çalımbay, "Orada olmasak bile o acıyı hissettik. Futbol maçlarımız ertelendi, zaten böyle bir şey varken futbol oynamak çok zordu. Şu anda bile zor." diye konuştu.

Deprem bölgesinde zor durumda olan insanların bulunduğunu belirten Çalımbay, "Onlarla beraber biz de acı yaşıyoruz, en zor günlerimiz bu günler. Bu günlerde de bizler onlara kol kanat germek zorundayız, yardımcı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina ile evinde oynayacağı maça depremzedeleri davet ederek, "O maça hepinizi bekliyoruz, davetlimiz olarak sizleri orada görmek istiyoruz." dedi.

Çalımbay ve kırmızı-beyazlı futbolcular salondaki depremzede çocuklara Sivasspor forması ve atkısı hediye etti.