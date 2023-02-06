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Sivasspor'dan başsağlığı mesajı

Sivasspor, yaşanan depremde yakınları vefat eden Ayhan Tenbelioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:29
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Ayhan Tenbelioğlu için Sivasspor başsağlığı mesajı yayımladı

Sivasspor'dan başsağlığı mesajı
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Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AYHAN TENBELİOĞLU İÇİN MESAJ YAYIMLANDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yardımcı antrenörlerinden  Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Ayhan Tenbeloğlu'nun yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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