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5 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan iki kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:48
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Sivas’ta 5 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı

5 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı
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Sivas’ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontrollerde 5 paket halinde toplam daralı ağırlığı 5 kilo 600 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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