5 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı

Sivas’ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontrollerde 5 paket halinde toplam daralı ağırlığı 5 kilo 600 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.