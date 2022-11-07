Bakan Soylu haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığını açıkladı. Şimdi herkes soruyor: Bu uyuşturucu bolluğu nereden geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, kentte Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ilkini geçen eylül ayında düzenlediklerini söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni bir operasyon düzenlediklerini belirten Soylu, "1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 3 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha bu sabah itibarıyla saat 05.30'da başladı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95'i gözaltına alındı, operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'ya son 1,5 ay içerisinde ikinci gelişi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırıngası da serbest ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz. Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır, bunu temin etmektir.

HAFTADA 5 BİN SATICI GÖZALTINA ALIYORUZ

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır'da 1900 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnancımız var, irademiz var, kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz, yerine getirmeye de hep birlikte devam edeceğiz."

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele etmeye ant içtiklerini ifade etti.