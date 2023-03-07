Sıcak haber. Sivas'ta deprem. Kayseri'nin ardından geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



USGS Earthquake'de yer alan bilgiye göre, depremin büyüklüğü 4,3. Deprem Malatya'da da hissedildi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yuva köyü olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.5 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte olduğunu bildirdi.



Öğle saatlerinde merkez üssü Kayseri'nin Saraycık ve İncesu ilçelerinde 4,9 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.





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