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4 Eylül Barajı kurudu! 15-20 günlük su kaldı

Sivas'ta, kent merkezinde şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda suyun azalmasıyla Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan takviye için başlatılan isale hattı çalışmaları hızlandırıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajdaki suyun bitme noktasına geldiğini belirterek, "15-20 günlük su var. Tavra Deresi ve barajdan alınan suyla şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:42
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Sivas'ta kent merkezinde şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı kurudu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin açıkladı: 15-20 günlük su kaldı

4 Eylül Barajı kurudu! 15-20 günlük su kaldı
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Kuraklık nedeniyle Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı’nda su seviyesinin düşmesinin ardından kentin su ihtiyacı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezine 54 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı planlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ve Sivas Belediyesi'nin destek verdiği hattaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Şehrin son günlerde en önemli gündeminin içme suyu sıkıntısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Müteahhit firma projenin farklı bölgelerinde çalışmaları sürdürüyor.

Adeta zamanla yarışarak bir çalışma takvimi yürütüyorlar. Barajda su bitti, denecek kadar az. Yaklaşık 15-20 günlük bir su var. Tavra Deresi ve barajdan alınan suyla şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma Bölge Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor ama bizim ekiplerimiz de tüm çalışma saatlerinde sahada gerekli yardımda bulunmaya gayret ediyor.

Müteahhit firmanın da bizim de amacımız planlı su kesintisine gerek kalmadan bağlantıyı sağlamak. Bu açıdan da farklı alanlarda çalışmalarımız var. Kazı çalışması bitmek üzere. Kaynak işlemleri devam ediyor. Pompa temini ve elektrik hatları çalışması eş zamanlı devam ediyor.

Bu süreci sıkıntısız, su kesintisi olmadan atlatmayı düşünüyoruz. Planlı bir su kesintisi yapmamız gerekirse de kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız. En kısa zamanda projenin bu kısmı tamamlanarak su bağlantısı gerçekleşecek" dedi.

“PUSAT BARAJI'NDA SORUN GÖRÜNMÜYOR”

Bu yıl içinde takviye su getirilmesi planlanan Pusat Özen Barajı'nda da su seviyesinin düşük olmasını değerlendiren Başkan Bilgin, "Pusat Barajı planlanırken, Sivas'a da belirli bir miktarda su ayrılarak planlanmış.

Geçen yıl barajdaki su seviyesi doluluk oranı yüzde 90 seviyesine kadar gelmişti. Bu dönem de yağış durumuna göre yükselecektir. DSİ'den aldığımız bilgilere göre Pusat Barajı'nda bir sorun görünmüyor ama bu uzun vadede de sorun olmayacağı anlamına gelmiyor.

Sadece Sivas merkez değil, uzun vadede bölgemizin içme suyu konusunda sıkıntı yaşamaması için yeni projeleri devreye alacağız. Şimdilik kısa vadede Pusat Barajı'ndan gelecek suyla ilimizin su sıkıntısını çözeceğiz" diye konuştu.

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