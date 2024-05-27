Sivas'ta otomobil adeta ortadan ikiye bölündü

Cumartesi günü Gürün ilçesi Ziyaret bölgesinde yaşanan olayda, M.K. isimli kişi ve arkadaşları, 44 AR 438 plakalı Tofaş marka otomobili yol kenarına park ederek mantar toplamak için araziye yöneldi.

Onlar mantar toplarken, S.F. yönetimindeki 50 AEB 061 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 44 AR 438 plakalı otomobile çarptı ve takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil neredeyse ikiye ayrıldı.

Kazada, kamyonet sürücüsü S.F. ile araçta bulunan N.A. ve S.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

Mantar toplamaktan dönen M.K. ve arkadaşları, otomobillerinin ikiye bölünmüş halini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.