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Otomobil ters döndü: 2’si çocuk 3 yaralı

Sivas’ta otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 18:10
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Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Otomobil ters döndü: 2’si çocuk 3 yaralı
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Sivas’ta otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.Y. idaresindeki 06 DH 0280 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpıp ters döndü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 çocuk yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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